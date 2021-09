Tras quedarse sin dinero, un hombre se entrega a la policía; le arrancó la vida a su madre

Comparta este artículo

Sapporo, Japón.- El pasado jueves, 2 de septiembre, por la tarde, un hombre llamado Yusuke Sugimura, se entregó en una estación de policía, ubicada en Higashi de Sapporo, en Japón. Confesó que había terminado con la vida de su propia madre.

Los hechos ocurrieron el pasado 16 de agosto, en la ciudad de Tobetsu, en Japón, de acuerdo con los medios locales, el atacante reveló a las autoridades dónde había dejado el cuerpo de su madre, de 70 años, el cual fue encontrado en una zona montañosa entre la espesa hierba.

De acuerdo con las indagatorias, el cuerpo de la mujer fue encontrado en el lugar que el imputado señaló, además de ello, se estaba en avanzado estado de putrefacción.

El imputado fue arrestado oficialmente el pasado viernes, 5 de septiembre, hasta el momento, las autoridades no han revelado cómo falleció la víctima, tampoco indicaron cuál fue el móvil del homicidio. Lo que sí revelaron es que Yusuke declaró que se entregó porque ya no tenía dinero para mantenerse y no sabía qué más hacer.

