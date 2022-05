Luto se mantiene en Cuba: Van 34 muertos por la explosión en el Hotel Saratoga

Comparta este artículo

La Habana, Cuba.- El Gobierno de Cuba sigue actualizando al cifra de muertos por la explosión registrada en el Hotel Saratoga, el cual se encuentra frente al Capitolio y que, al momento de los hechos se encontraba bajo un proceso de remodelación, por lo que no se haba de huéspedes entre las víctimas.

De acuerdo con el último reporte, las víctimas de este accidente subieron a 34 pues en las últimas horas se llamaron cuatro cuerpos de entre los escombros, mismos que corresponden a los trabajadores que estaban en el recinto construido en 1880.

Cabe destacar que por este accidente también se han registrado más de 80 heridos, la mayoría en estado crítico, pero lo alarmante es que todavía falta por ubicar el paradero de al menos 13 personas más, mismas que los familiares temen que sí estén en los escombros del hotel pues en hospitales no hay registro de ellos.

El Gobierno de Miguel Díaz-Canel insistió que las labores de rescate, ya sea de supervivientes o de cuerpos sin vida, no cesará hasta que no haya certeza de no haber más personas atrapadas, pues la explosión, la cual fue por una fuga de gas, afectó el primer piso y la planta baja del recinto; no obstante, no hay certeza sobre si al momento de los hechos había personas en el sótano.

Fuente: EFE, Twitter