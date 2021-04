VIDEO: Director de Seguridad Pública de Cajeme arremete contra los medios y los culpa de la violencia

Ciudad Obregón, Sonora.- El director de Seguridad Pública en Cajeme, Cándido Tarango Velazquez, sigue sin reconocer que la violencia en Cajeme es una realidad y prefiere culpar a otros. En este caso culpo a los medios de comunicación y los tacho de alentar el miedo entre los ciudadanos y aumentar la percepción de inseguridad.

La opinión del capitán de fragata fue revelada a través de un video, se puede observar que Tarango Velazquez, está reunido con un grupo de personas hablando del trabajo que han hecho como dependencia para disminuir los índices de violencia. “Modificamos el esquema de trabajo porque queremos responsabilidad de las acciones que se tomen y hemos bajado muchísimo la incidencia”, comentó.

Después de este comentario afirmó que la percepción de inseguridad de los ciudadanos se debe a que se dejan influir por lo que dicen “en las cuentas de Twitter, lo que dicen los medios, los medios aquí en Cajeme, no hacen otra cosa más que decir lo que les conviene y decir lo que ellos les deja dinero”.

Para finalizar Tarango Velazquez dijo que su intención era que las personas de Cajeme estén tranquilas, "yo no vengo a hacer guerra, no soy sicario ni soy mercenario, soy muy bueno con la pistola, pero en tiro no para matar gente". Las palabras del director de Seguridad Pública contrastan con el ranking del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal (CCSPJP) '50 ciudades más peligrosas del mundo' donde Ciudad Obregón aparece como la cuarta más violenta.