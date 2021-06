Triple desaparición en Sonora: Adael, Javier y Francisco fueron 'levantados' por delincuentes

Magdalena de Kino, Sonora.- Momentos de angustia, preocupación e incertidumbre viven los familiares de tres jóvenes sonorenses que desde hace varios días se encuentran en calidad de desaparecidos en Magdalena de Kino.

Así lo reveló el colectivo Madres Buscadoras de Sonora, quien a través de su cuenta de Facebook compartió la ficha de búsqueda de los tres hombres y detalló que fueron vistos por última vez la madrugada del pasado 16 de junio.

Se trata de los amigos Adael Velásquez Moreno, Javier Espinoza y Francisco Trejo, los cuales, según detallaron familiares, se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas frente a un domicilio cuando llegaron varias camionetas al lugar.

En ese momento los tres jóvenes fueron subidos a la fuerza a los vehículos y desde entonces nada se sabe de ellos. Motivo por el que sus allegados piden que cualquier información sea proporcionada a las autoridades mediante la línea de emergencia.

No es sicario, no es punto, no vendía droga, trabaja en fritos Pandita y es mi cuñado, se llama Adael Velásquez Moreno, solo estaban tomándose unos botes afuera de la casa de Javier", se lee en redes sociales.