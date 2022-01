CJNG: Tras el asesinato de Benjamín López, alcalde indígena, Morelos 'amanece' con 'narcomantas'

Puente de Ixtla, Morelos.- Autoridades del estado de Morelos se movilizaron el pasado miércoles luego de que se reportaran 'narcomantas' con amenazas; estas presuntamente se tribuirían al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Medios locales señalaron que las dos mantas con mensajes violentos 'aparecieron' el pasado miércoles 12 de enero en el municipio de Puente de Ixtla.

Cabe destacar que estas se colocaron un día después del asesinato del alcalde de Xoxocotla, Benjamín López y semanas después de que se filtrara una foto del gobernador de Morelos, el exfutbolista Cuauhtémoc Blanco, con líderes del narcotráfico.

Hasta el momento, el gobernador no ha dado una nueva declaración sobre estas 'narcomantas', sin embargo, hace unas semanas señaló que esta clase de 'mensajes' le causaban gracia y que se trataba de una guerra sucia típica de la política mexicana.

A mí me dan risa las 'narcomantas'. [...] Son cosas que van a seguir pasando. Van a seguir colocando mantas y no me preocupa. Es una guerra sucia, porque así se maneja la política aquí, pero no me voy a quedar callado", expresó el gobernador de Morelos.