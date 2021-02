¡De terror! Cajeme cierra mes de enero con 67 ejecuciones por armas de fuego

Ciudad Obregón, Sonora.- Mientras que 2020 cerró, en materia de Seguridad Pública, como el año más fatídico para Cajeme con 411 homicidios dolosos de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp), 2021 comenzó peor.

En los 31 días del mes de este año, se contabilizan 67 asesinatos; no hubo día en enero que no se escuchara el sonido de las armas de fuego. Lo preocupante es que desde 2016 no se tiene registro de un inicio de año tan violento, incluso supera el mes de junio de 2019, donde se registraron 53 asesinatos en base al registro de la Sesnsp.

Leer también: Cajeme: Agresión armada deja a joven herido de gravedad en Esperanza

Por otra parte, y de acuerdo con los datos no oficiales, los del recuento periodístico diario, enero 2021 superó el mes más violento de 2020, que fue noviembre con 58 asesinatos.

Los asesinatos no paran en Cajeme suman 67

Siempre en zona de Guerra

La violencia alcanzó a todos, entre ellos dos menores de 15 y 16 años, respectivamente, el pasado 19 de enero. También tres mujeres fueron víctimas y siete ancianos, entre ellos el señor conocido por todos como el ‘abuelito de los coricos’ una muerte que consternó a la sociedad. Se encontraron dos osamentas y cuatro cuerpos ‘embolsados’ todos en la colonia Benito Juárez.

Hasta el cierre de la edición sumaban 66 asesinatos

También te puede interesar: Tragedia en Cajeme: Salió a vender sus coricos y lo encontraron muerto en una bolsa negra

Durante toda la administración de Sergio Pablo Mariscal, de septiembre de 2018 a la fecha, sumarían 945 asesinatos, con un promedio de dos por día, con un incremento de 25.69 por ciento de 2019 a 2020. Sin embargo, las autoridades insisten en que el problema va “bien”. Al ser cuestionado sobre la percepción de inseguridad que tiene la ciudadanía, el titular de Seguridad Pública, Cándido Tarango, expresó:

No creo que se sientan así, pero para ello se están aplicando técnicas y estrategias nuevas”, afirmó negando la inseguridad y el temor que existe. El alcalde se encuentra en la misma situación sin querer tocar el tema en Cabildo o ante los medios.

Leer también: Aparatoso accidente entre dos sedán deja como saldo seis personas lesionadas

Más de 100 víctimas en enero

Pero no solo los asesinatos se hicieron presentes también hubo 38 lesionados por armas de fuego, que fueron heridos en distintas partes del cuerpo. También hubo 5 personas que fueron privadas de la libertad o ‘levantadas’ como coloquialmente se le dice, donde hasta el momento no se conoce su ubicación. Esto sumaría un total de 111 víctimas de violencia, solo en lo que va de inicio de año.

Mientras los resultados por parte de las autoridades son pocos y los cajemenses claman por un alto a la inseguridad, lo seguro solo es que Cajeme huele a plomo.