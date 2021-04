"Daremos un gobierno que será inclusivo para todas y todos los sonorenses": Ricardo Bours

San Luis Río Colorado, Sonora.- El candidato a gobernador de Sonora, Ricardo Bours expresó en una reunión con ciudadanas que a pesar de que históricamente quienes gobiernan son hombres, eso cambiará en su administración, la cual estará conformada por hombres, mujeres, jóvenes y personas con discapacidad.

"¿Qué van a saber los hombres que han estado haciendo las leyes sin pensar en las mujeres? Lo mismo pasa con los jóvenes, nos acordamos de nuestra juventud cuando nuestra juventud fue muy diferente y los jóvenes están evolucionando, por eso es importante que las mujeres y los hombres desaprendamos, nos tenemos que borrar el cassette", indicó.

Añadió que es importante reactivar económicamente al municipio, sobre todo porque es una ciudad fronteriza con mucho potencial pero olvidada por los gobiernos.

Bours Castelo se reunió posteriormente con jóvenes, quienes le compartieron sus inquietudes referentes a la inseguridad, economía y educación.

Yo quiero recuperar la tranquilidad y quiero recuperar la seguridad para San Luis..."

"Aquí no había antes problemas de delincuencia y ahora resulta que todo este problema que estamos teniendo es porque no hemos sido capaces de enfrentar los retos. Si ustedes se unen y me guían, si son tan gentiles de ponerme el camino, háganlo por favor", puntualizó.

A los eventos fue acompañado por Alonso Montes Piña, candidato a presidente municipal de San Luis Río Colorado; Ramoncita Ramírez Mac Grew, candidata a diputada por el primer distrito federal y Samuel Rascón Lozano, candidato a diputado por el primer distrito local.

