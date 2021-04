Ricardo Bours asegura que su visión es generar recursos y oportunidades en Sonora

Ciudad Obregón, Sonora.- Para Ricardo Bours Castelo ya no es posible administrar un gobierno de manera tradicional, como están acostumbrados los otros candidatos, del PAN, del PRI, de Morena, y de los aliados de estos, porque todos ellos siempre han vivido del presupuesto y no saben cómo generar oportunidades, solo distribuyen el recurso público y suben impuestos.Olvidan el sentido común por eso ya no caben las ideas de los políticos de siempre.

El candidato ciudadano a gobernador de Sonora señala que no se vale hacer propuestas sin sentido y sin respaldo, "prometen cuando no saben generar recursos sin afectar a los sonorenses, no tienen idea sobre planeación, sobre finanzas. Solo mueven el dinero de un lugar a otro, igual como se reparten candidaturas o se cambian de partido".

Ricardo Bours agrega que sus contrincantes tienen experiencia en vivir del dinero de los ciudadanos, no saben cómo generar riqueza, no saben cómo ganar el dinero, administrarlo, mucho menos gastarlo adecuadamente.

Además, el candidato por Movimiento Ciudadano, evidencia que los candidatos a diputaciones y alcaldía de las alianzas del PRI con el PAN y la del partido Morena con el PVEM y el PT, son claro ejemplo del reparto del poder entre los grupos políticos de esos partidos, mintiendo en sus promesas de abrir los espacios a nuevos cuadros ciudadanos.

Para Movimiento Ciudadano lo más valioso es la alianza que estamos llevando a cabo con los ciudadanos y esta es inquebrantable, hoy nos acompañan, en este proceso electoral, hombres y mujeres que por primera vez participan en política, pero que representan mejor que nadie las causas de los ciudadanos", concluyó.

Fuente: Cortesía