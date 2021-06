Día del Padre: Habitantes de Ciudad Obregón comparten la labor de ser papás en esta época

Ciudad Obregón, Sonora.- Este Día del Padre, tres ejemplares cajamenses ponen en manifiesto que es a través de la fuerza, trabajo y orgullo que sacan adelante a sus familias día con día, demostrando así a la comunidad que los 'super papás' son reales y se encuentran en distintos rincones del municipio de Cajeme.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

¡De no creerse! Empleados frenan robo en tienda de Ciudad Obregón; golpean y someten al ladrón

En entrevista con TRIBUNA estos valientes padres de familia explicaron la importancia de que los hijos sean acompañados desde sus primeros pasos por una figura paterna y uno de ellos enfatiza en el doloroso duelo que conlleva para un padre superar la pérdida de un hijo.

Sergio Galicia Guajardo, maestro y padre de familia de 46 años, describió el ser papá como la mejor experiencia que ha tenido en toda su vida, pues afirma que su relación es muy estrecha con sus 2 hijas, de 12 años y 9 meses.

Explicó que además de ser un padre de tiempo completo, se dedicó a dar clases en el Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) durante 12 años y que actualmente trabaja como maestro de Tecnología en la Universidad Autónoma de Guadalajara, donde ha obtenido algunos reconocimientos.

Galicia Guajardo aseguró que uno de los regalos en este Día del Padre es que su hija más pequeña ya logra decir "papá"-

Mi otra hija destaca por ser muy responsable en sus actividades escolares y estoy muy orgulloso. Este día yo no pienso celebrarme a mí mismo porque pienso que la celebración se la deben dar los hijos a uno, si es que se tiene ganada. Se tiene que evaluar el desempeño que ha tenido el hombre como padre. Si lo merece, que se le festeje y si no, que él y su familia dejen pasar este día simplemente", compartió con TRIBUNA.

Finalizó diciendo que en sus tiempos libres suele ejercitarse y realizar distintas labores sociales, pues desde hace algunos años integra un grupo llamado 'Bearded Villains', cuyo fin es apoyar a los que menos tienen.

Vendiendo gelatinas en algunas calles del municipio pese a las altas temperaturas y en medio de una pandemia, es como Gerardo Monrroy, de 76 años de edad, saca adelante los estudios de su hija más pequeña.

El cajemense, quien también afirmó haber compuesto algunas canciones y dedicarse a la panadería durante su vida, comentó que este Día del Padre espera celebrarlo rodeado de sus 3 hijas y sus nietos. Gerardo Monrroy también emitió un mensaje para los padres de familia.

En ocasiones mis hijas me echan demasiadas flores y yo quisiera que eso fuera para todos los padres. Que todos trabajemos mientras podamos y le echemos ganas por nuestros hijos", señaló.

Por su parte, Juan Ramón Castro Rivera, compositor musical y coordinador de una agencia publicitaria en el municipio, manifestó la fuerza que requiere un padre tras perder a uno de sus hijos, pues se cumplieron ya dos meses desde que perdió a Juan Alberto, de 30 años, a causa de una enfermedad.

Explicó a TRIBUNA que la relación con Juan Alberto y con su otro hijo, Christian (de 23 años), es muy especial.

Al igual que a mí les gusta la música, nuestra relación es lo más bonito que puede haber. Mi hijo mayor no se ha ido, él está en mi corazón", aseguró el padre de Juan Alberto.

Recordó que tras el desafortunado fallecimiento de su hijo, se sentó solo en un sillón, tomó su guitarra y empezó a cantar componiendo así una canción en su honor.

La canción se llama 'Hijo de mi alma'. Desde que él se fue no me llega mucha inspiración para componer, pero sigo en el duelo. He trabajado para algunos grupos musicales y compuesto más de 60 canciones, pero espero un día llegar a colaborar con un grupo de los más grandes y en eso estoy trabajando", aseguró.