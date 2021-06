Ciudad Obregón: Vecinos de la colonia 'Machi' López viven entre aguas negras y fétidos olores

Ciudad Obregón, Sonora.- Ante la falta de atención por parte de las autoridades correspondientes, habitantes de la colonia Maximiliano R. López, en Ciudad Obregón, manifestaron sentirse desesperados por la fuga de aguas negras que padecen desde el mes de abril, problemática que ha aumentado ya que, desde hace 15 días, los desechos han comenzado a salir por las instalaciones dentro de los domicilios.

Judith Apodaca, vecina de la zona, declaró que, pese a que han realizado la denuncia correspondiente ante el Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Oomapas), no se ha tenido alguna solución. "Sí acuden y 'según' arreglan, pero mal se van cuando ya está otra vez el agua sucia".

Añadió que el problema ya ha escalado porque existen viviendas en donde incluso ya se desborda por los resumideros de los patios e incluso de los baños, señaló que por las tardes tiene que tener cerradas las ventas y puertas, ya que el hedor es insoportable.

Ya se vienen las lluvias y tenemos miedo que ahora hasta las aguas negras de la calle se nos vayan a meter a las casas. Otro de los problemas es la gran cantidad de moscas que se juntan por el mal olor en la colonia, lo cual creo es un peligro a la salud", finalizó.

Por su parte Consuelo Cervantes, detalló que han tenido que cambiar su ritmo de vida, bañándose en el patio o haciendo sus necesidades en botes. "Tenemos una tarima en la regadera para no tocar el agua sucia, lavo los trastes en el patio, no uso la lavadora me tengo que ir a casa de mi hija cada que necesito lavar, en la noche entra la peste por el aire acondicionado, es una cosa muy fea".

