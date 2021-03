Investigadores buscan probar que la dieta mediterránea podría prevenir el Covid-19

Ciudad de México.- Desde la llegada del Covid-19, cientos han sido los estudios que se han dedicado a encontrar la forma adecuada para prevenir los contagios, se han probado desde medicamentos, hasta planes alimenticios, como es el caso de la dieta mediterránea, para así detener el crecimiento de la pandemia.

Bajo este sentido, el doctor Miguel Ángel Martínez-González, epidemiólogo y catedrático de la Universidad de Navarra, ha comenzado a desarrollar una investigación cuyos primeros resultados concluyen en que la dieta mediterránea podría ser la clave para prevenir las infecciones del virus.

Te puede interesar: Covid-19: Expertos revelan la probabilidad de contagio en casa tras un caso positivo

La dieta mediterránea es un estilo de régimen alimenticio el cual se basa en el consumo de ingredientes básicos de los países con clima mediterráneo y además reducir el consumo de carnes e hidratos de carbono.

Los primeros pasos de este estudio aún no han sido publicados en ningún tipo de revista científica, sin embargo, sus desarrolladores le han dado seguimiento a poco más de 9 mil participantes que ha seguido ese tipo de dieta para comprobar que los contagios disminuyen gracias a la cantidad de vitaminas y minerales que se reciben de los ingredientes prioritarios de este tipo de alimentación.

Te puede interesar: Conoce las 5 principales dudas que existen sobre el origen de la pandemia de Covid-19

Este régimen alimenticio probó, en el 2013 durante una investigación publicada en el The New England Journal of Medicine reducir hasta en un 30 por ciento el riesgo de infartos, pero también disminuye los casos de diabetes y de cáncer de mama, por lo que los científicos se encuentras optimistas ante sus efectos contra el Covid-19.

Fuente: El Universal