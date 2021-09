¿Quieres comenzar una vida 'fitness'? Lógralo con esta deliciosa ensalada César de pollo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Si lo que estás buscando es comenzar una vida 'fitness', pero no te ánimas porque consideras que las ensaladas no son deliciosas, no te preocupes más.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Descubre cómo preparar una rica ensalada César con esta rápida receta; este es un platillo ideal para preparar una exquisita cena o un fantástico almuerzo.

Ingredientes:

200 gramos de lechuga romana

Crutones de pan

Queso parmesano , al gusto

, al gusto Media pechuga de pollo

Sal , al gusto

, al gusto Pimienta negra , al gusto

, al gusto 50 gramos de anchoas

El jugo de medio limón

Una cuchada de mostaza

Salsa inglesa

Una yema de huevo

Medio diente de ajo

Aceite de oliva

Preparación:

Para preparar la salsa, debes untar el ajo en la ensaladera, posteriormente anexa las anchoas y mezcla hasta que se deshaga por completo. Añade unas gotas de salsa inglesa, jugo de limón, yema de huevo, una cucharada de mostaza, el aceite de oliva y mezcla hasta que todo esté integrado. Sazona tu salsa con sal y pimienta. En otra ensaladera coloca una cama de hojas de lechuga y báñalas con la mezcla que preparaste. Agrega los crutones, el queso parmesano y una pechuga de pollo, puede ser empanizada o a la plancha. Sirve.

Fuentes: Cookpad, Instagram