¡A la Eduardo Yáñez! Actor de Televisa estalla contra la prensa en el aeropuerto

Ciudad de México.- Horacio Pancheri se encuentra en el ojo del Huracán debido a su reciente separación de Marimar Vega. Esta razón, hizo que varios periodistas se le acercaran y le preguntaran cómo se siente; no obstante, el actor de Televisa, al puro estilo de Eduardo Yáñez, se molestó y estalló en contra de los reporteros.

Como se sabe, Yáñez en más de una ocasión, agredió y gritó a varios reporteros; inclusive a uno le dio una bofetada, cuando este le cuestionó sobre su vida personal.

Ahora ha sido Pancheri, quien sin llegar a los gritos y golpes, se mostró sumamente molesto con la prensa de Imagen Televisión al ser abordado por ellos con preguntas sobre su supuesta infidelidad hacia Vega con Gala Montes, su compañera en La Mexicana y El Güero.

Ya les dije que no y están acá, o sea, ¿qué quieren que haga? ¡Ya fui muy claro! Y con la mejor onda fui clarísimo que no voy a hablar de mi separación, ya está más que claro, me separé, los temas son entre yo y María, Gala no tiene nada que ver", expresó molesto Horacio.