Exintegrante de 'La Academia' denuncia abuso de poder por parte de un productor de TV Azteca

Ciudad de México.- Nuevamente TV Azteca se encuentra en medio del escándalo, ya que varias celebridades de la empresa han denunciado acoso por parte de sus productores o abusos de poder, como es el ejemplo de Adrián Varela, exconcursante de La Academia, quien aseguro que Sergio Segura, famoso productor del Ajusco, le "corto" su carrera musical por negarse a una relación sentimental.

Varela logró tomar valentía para revelar que sufrió acoso durante su participación en la cuarta generación del concurso de canto por parte de Sergio, con quien se encontró en diferentes proyectos laborales; de acuerdo con Varela, este le pedía salir con él y ser su novio, amenazándolo con detener su carrera si no le hacía caso.

A este personaje lo conocí el día de la final de la cuarta generación de La Academia, en la Arena Monterrey. Me abordó en una ocasión y me dice: 'Quiero que andes conmigo, quiero que seas mi novio'. Yo le digo que no, que yo llegué ahí a trabajar, a cantar y que no era por ahí", asegura que lo abordó en una ocasión.

Tras esto, recordó que comenzó a notar como Segura empezó a frenar su carrera profesional, impidiendo que en diferentes proyectos le ofrecieran trabajo, justo después de que se negara a salir con él.

Inclusive, lo acusó de haberlo drogado en un evento en el que coincidieron, revelando que el productor le ofreció una bebida y después de ingerirla todo se volvió negro y no recuerda nada, más que haber despertado en otro lugar al lado de Sergio, quien solamente le dijo que se quedó dormido.

La verdad es que me ofreció un trago. Le di dos tragos de esa bebida y yo me imagino que quedé inconsciente, porque yo sólo recuerdo que él me dijo: 'Ay, te quedaste dormido, estabas muy cansado'. Claro que al momento de la bebida, pues yo estaba como en un área de donde nos encontrábamos y después estaba como en otro asiento. Entonces, realmente no sé qué sucedió, no está en mis recuerdos y pues nada, hay muchos rumores que este personaje hacía", relató Adrián.

El joven cantante hizo referencia respecto a Héctor Zamorano, integrante del programa en su primera generación, con el tema de los rumores sobre lo que Segura solía hacer a otras celebridades de la televisora del Ajusco.

Cabe mencionar que Zamorano hace un par de días reveló que fue muy acosado por este personaje, recordando que cada que salían de gira, él intentaba entrar a su habitación, amenazándolo con también frenar su carrera si se negaba o si le decía alguien.

En cada ciudad se quería meter a mi cuarto y sí me la vivía muy nervioso hasta que un día habló conmigo y me dijo que tuviera mucho cuidado con lo que dijera porque me podía costar la carrera", dijo en su momento.

Fuente: Radio Fórmula