¡Traición! Conductor de 'Sale el Sol' revela que este famoso lo exhibió por llegar con copas de más

Ciudad de México.- La mañana de este lunes 1 de febrero Poncho Vera, conductor de Sale el Sol, ha revelado en el matutino de Imagen Televisión que Jorge 'El Burro' Van Rankin, exconductor del programa Hoy y famoso actor de Televisa, lo exhibió de una "fea" manera al aire por haber llegado con unas copas de más.

Vera en la sección 'Trapitos Al Sol' del matutino ha confesado que mientras trabajada en un programa nocturno junto a 'El Burro', en una ocasión llegó con unas copitas encima, ya que se pasaba al aire un poco tarde el show, por lo que fue exhibido sin tregua por el famoso comediante.

El conductor recordó que mientras estaban dando la introducción y hablando, de la nada Jorge comenzó a mover la mano como si tratara de alejar algo de él, cuestionándole que era lo que se había tomado pues olía muy fuerte, incluso llegó a ofrecerle unos cacahuates para alejar que disimulara el aroma.

De igual manera, destacó que lo que había hecho su compañero fue una exageración, pues aunque sí había bebido algo, no estaba nada borracho y no sentía que desprendiera un olor tan fuerte como para que le ofreciera algo para disimular una apeste.

Me exhibió de una manera... me había echado unos alipúses, pero no llegué borracho, me hizo quedar mal públicamente", aclaró a Ana María Alvarado.