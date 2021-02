Andrea Legarreta explota en 'Hoy' y defiende a Maluma de 'haters': "Canten ustedes"

Ciudad de México.- Andrea Legarreta, conductora de Televisa, una vez más causó gran revuelo al explotar en pleno programa en vivo de Hoy contra los 'haters' de Maluma, mostrándose muy molesta por sus críticas ante la presentación junto a Carlos Rivera en Premios Lo Nuestro.

El novio de Cynthia Rodríguez, en una exclusiva para el matutino, habló de lo agradable que fue poder cantar en vivo con el intérprete de Hawái, señalando que deberían apoyarlo en su incursión en la ranchera, pues lo hizo de "todo corazón"

Podría interesarte: Andrea Legarreta y Erik Rubín buscarían servicio de guardaespaldas tras ser víctimas de robo

Ante esto, Legarreta apoyó a Rivera y dijo que ahora con nada se puede tener contento al público y que cualquier detalle era motivo para atacar y "acabarte" entre críticas y malos comentarios, lo que destacó le daba mucha "flojera".

Podría interesarte: ¡Adiós Televisa! Famoso actor revela en 'Hoy' que deja las novelas por esta razón

Finalmente, le envió un 'recadito' a todos aquellos 'haters' que no les pareció el dueto, diciéndoles que si no les gustaba que lo ignoraran, que le cambiaran de canal o de canción.

¿Y qué tiene que cante con... y qué tiene? Es un apapacho, y si no les gusta cámbienle, y si no les gusta no lo oigan y si no les gusta canten ustedes sus canciones, ¡Ya estuvo bueno!", concluyó la conductora.