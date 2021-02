¡Covid-19 en Televisa! Galilea Montijo confirma en 'Hoy' que otra vez tiene coronavirus

Ciudad de México.- Galilea Montijo, querida conductora de Hoy, después de su notoria ausencia del matutino de Televisa el lunes 22 de febrero, y las especulaciones de un posible segundo contagio de Covid-19, decidió romper el silencio en vivo con Andrea Legarreta, y confirmó que ella y su hijo Mateo tienen coronavirus.

Montijo se enlazó en vivo con Andrea y Raúl Araiza, la mañana de este martes 23 de febrero, para hablar con total sinceridad sobre su ausencia en el famoso programa de la televisora San Ángel.

La conductora reveló que sí, que por segunda ocasión en cuatro meses, había dado positivo, al igual que su único hijo, a la prueba del tan temido virus, asegurando que se cuidó mucho para evitar esto.

Relató que tuvo casi los mismos síntomas que la primera vez y señaló que pese a que ella y Mateo habían sido afectados, que por fortuna, Fernando Reina, su esposo, no se contagió y se encuentra perfecto da salud.

Estoy con el mismo dolor de cuerpo, un dolor de garganta espantoso, a diferencia de la otra vez, no me dio dolor de cabeza, fiebre no me ha dado, pero a Mateo le dio fiebre toda la madrugada. Fer, mi esposo, dio negativo gracias a Dios", expresó.