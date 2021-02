¡Tragedia en Televisa! Cepillín revela terrible razón de su hospitalización

Ciudad de México.- El pasado sábado 27 de febrero la tragedia una vez más envolvió a Televisa, pues el famoso y querido cantante Cepillín, tuvo que ser hospitalizado de emergencia y él mismo reveló a los medios la terrible razón que lo llevará al quirófano el próximo lunes 1 de marzo.

El hijo de Ricardo González Gutiérrez, mejor conocido como Cepillín, reveló que su padre fue internado en el Corporativo Hospital Satélite, señalando que aún no tenían un diagnostico exacto de lo que sucedía, pero que esperaba que no fuera "nada grave".

El también actor y conductor en una entrevista aseguró que no padece de Covid-19, que afortunadamente en su vida de accidentes y "malas experiencias" se mantiene sano, señalando que está en cama debido a un tropezón al bajar las escaleras, por lo que se lastimó la columna.

Imagínate 50 años de payaso, 75 años de edad, pandemia de COVID, desde luego, y de repente me pasa lo de la columna, ya nada más falta que me orine un perro, pero COVID-19 no he padecido, gracias a Dios", reveló Cepillín.