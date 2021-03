Tras dejar México por falta de trabajo en Televisa, Cynthia Klitbo se casaría con Rey Grupero

Ciudad de México.- Tras meses de haberse ido a Perú para trabajar en un proyecto, ante la falta de trabajo en Televisa y TV Azteca, se dice que ahora la famosa actriz Cynthia Klitbo está de regreso en México y con grandes noticias, pues señalan que se va a casar con su novio, El Rey Grupero.

Un supuesto amigo de Klitbo dijo a TV Notas que la pareja se comprometió a cinco meses de hacer pública su relación amorosa, señalando que ella ya se encuentra en México y que él la recibió con el anillo de compromiso, lo que no quieren revelar aún, pues quieren que sea algo especial.

Aunque la fuente destacó que cree que podrían fugarse y aparecer con la noticia de que se casaron en secreto, reveló que el youtuber prepara un video con el especial momento.

No saben, no han tenido ni tiempo de hablar de eso, pero así como están de locos los dos, no dudes que ni le avisen a nadie y se casen en secreto", aseguró la fuente.

Ante esto, le cuestionaron si no creía que todo fuera un montaje para ganar fama, a lo que respondió que no, pues Klitbo no se prestaría para esas cosas, en especial porque está muy enamorada.

Sí, lo llegué a pensar, pero ¿sabes qué?, Cynthia no se prestaría para un montaje, para algo armado, ella realmente está muy enamorada y, con eso del anillo, queda claro que su relación va muy en serio", señaló.

Fuente: TV Notas