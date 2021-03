Tiembla Televisa: TV Azteca contrataría a polémico influencer para 'Survivor'

Ciudad de México.- Después de mucha polémica entre sus participantes y su retraso en la programación, Survivor México tendría un plan bajo la manga que haría temblar a Televisa, pues según una fuente, TV Azteca estaría en planes de contratar a un famoso influencer que los posicionaría en un buen nivel para superar el rating de su competencia.

Hace poco un supuesto amigo de El Rey Grupero dijo a TV Notas que los productores del famoso reality llamaron al youtuber para que participe en su nueva temporada, con la esperanza que su fama en las redes sociales se extienda a ellos y superen a la televisora San Ángel en su programación.

Pero todo parece indicar que estar varios meses aislado en las playas de la competencia no es algo que quiera experimentar, en especial por su relación con la famosa exactriz de Televisa, Cynthia, quien actualmente se encuentra en Perú grabando una serie.

Según la fuente, el Ajusco le ofreció una muy buena cantidad de dinero a Rey Grupero para que aceptara, y aunque este lo dudó un poco, al final declinó el ofrecimiento por órdenes de su novia.

Él tenía en puerta unirse a Survivor; en TV Azteca le ofrecían una buena lana para formar parte del reality, pero Cynthia no lo dejó, cuando se enteró le dijo que no, que no iba y que a ver cómo le hacía, le puso un ultimátum y pues a él no le quedó de otra más que desistir", aseguraron a TV Notas.