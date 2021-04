Adiós Televisa: Tras escándalo de 'Zague' y 15 años en San Ángel, Paola Rojas sería despedida

Ciudad de México.- Hace algunas horas el canal de YouTube Chacaleo sacó a la luz que Televisa ya tendría listo el despido de la conductora Paola Rojas, quien tiene más de 15 años colaborando en esta empresa.

Durante su larga carrera artística, Paola ha tenido la oportunidad de participar en grandes proyectos, actualmente conduce el noticiero matutino Al Aire con Paola, sin embargo, también tiene experiencia en proyectos de espectáculos como Netas Divinas.

View this post on Instagram

El mencionado medio de espectáculos asegura que Paola está a punto de perder su trabajo en la empresa de San Ángel, debido al acuerdo que realizó Emilio Azcárraga para unirse a Univisión en un enorme convenio.

Según Chacaleo, esto provocará cambios en Noticieros Televisa y la exesposa de 'Zague' no estaría contemplada para la nueva etapa.

Hay nerviosismo, ninguno de ellos trabajará para Televisa, y en esa revoltura está muy incómoda Paola Rojas pues ya no será parte de la nueva empresa ", explicaron.

El portal asegura que el noticiero de Paola no les parece relevante a los ejecutivos de San Ángel y por ello ya no tendrían intenciones de recontratarla como lo harán con Denise Maerker y Danielle Dithurbide.

Varias fuentes aseguran que la periodista no tendrá un espacio garantizado pues no se ajusta a los parámetros para esta nueva etapa... aunque no se descarta que haga un programa de revista y se quede en Televisa", añadieron.