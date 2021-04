¡Se pasó! Samadhi Zendejas exhibe mal hábito de famoso actor de Telemundo: "Hueles asqueroso"

Ciudad de México.- Hace unos días, la actriz Samadhi Zendejas estuvo como invitada en el programa de YouTube conducido por Karla Díaz, Pinky Promise.

Al igual que la mayoría de los que asisten al 'pinky room', la protagonista de Mariposa de Barrio, habló de los detalles más íntimos de su vida y que muy pocas personas conocen.

La famosa intérprete de Jenni Rivera, en la serie de Telemundo, también expuso a uno de sus amigos del medio artístico al ventilar el desagradable momento que el actor Uriel del Toro le hizo pasar.

Con Uriel del Toro, no me da pena decirlo. Estábamos haciendo una escena de cama, traía como anginas y se tomó un té de limón con ajo y cebolla. Le dije, para empezar ¡te pasaste! porque aquí (de frente) me estaba hablando y yo... '¡hueles asqueroso!", contó Samadhi.

Luego de aclarar que ambos llevan una buena relación amistosa y no tener ningún inconveniente en mencionar su nombre, la estrella señaló que no sólo tuvo que soportar el mal aliento del artista sino que también oler sus flatulencias mientras esperaban la grabación de una escena romántica en cama.

De repente, estábamos los dos en el Ajusco, muriéndonos de frío, los dos tapados y de repente le dije 'te pasaste de lanza, te pasaste, te pasaste. Y me dijo, 'me estaba ped... desde hace una hora' y le dije 'avísame y me salgo de la sábana, no te ped... adentro'", concluyó.