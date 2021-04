Frida Sofía hace inesperada confesión tras acusar a Enrique Guzmán de abuso: "Pinch... cerdo"

Ciudad de México.- Hace algunas horas se comenzó a difundir una entrevista de Frida Sofía donde aparece hablando de las personas que abusan de los integrantes de su propia familia y les manda un contundente mensaje.

Como se sabe, hace unos días la única hija de Alejandra Guzmán le confesó al periodista Gustavo Adolfo Infante que su propio abuelo Enrique Guzmán la había tocado indebidamente cuando tenía 5 años.

Se dice que esta nueva entrevista que salió a la luz fue antes de que Frida señalara a su abuelo de abuso y así se expresó de las violaciones que ocurren en el seno familiar:

En la misma plática que tuvo con el programa Noche de Luz, la modelo de 29 años también confesó que jamás ha tratado de atentar con su vida y que nunca lo hará pues aprecia haber llegado a este mundo pese a todos sus problemas.

Nunca, me he deprimido pero si no me tumban ahorita, no me tumban jamás, yo sí aprecio la vida que Dios me dio", contó.