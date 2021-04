Tras veto de Televisa, Susana Zabaleta vuelve a 'Hoy' y confiesa que le "fascinan" las mujeres

Ciudad de México.- La famosa actriz y cantante Susana Zabaleta abrió su corazón en una reciente entrevista con el programa Hoy y confesó que le "fascinan" las mujeres, por lo que no descarta la posibilidad de enamorarse de alguien de su mismo sexo.

La guapísima artista mexicana, , que por varios años permaneció vetada de Televisa, confesó que le parece "nefasto" que otras personas la vean usando bikini y que por esta misma razón se ha negado a realizar sesiones en poca ropa.

Sin embargo, 'La Zabaleta' dejó claro que no es una persona de mente cerrada y por ello no descarta la posibilidad de enamorarse de una mujer.

No existe este rollo de 'clasifícame', todos somos uno, nos podemos enamorar, me encantan a mí las mujeres me fascinan, somos complicadas eso sí, pero somos maravillosas, si quieres meterte en un laberinto de amor, enamórate de una mujer", contó Susana 'sin pelos en la lengua'.