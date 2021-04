Hijo de Patricio Castillo arremete contra viuda del actor de Televisa y asegura que ¡miente!

Ciudad de México.- El pleito en la familia de Patricio Castillo continúa y a solo unos días de la dolorosa muerte del actor de Televisa, su hijo mayor Rodrigo arremetió en contra de la viuda, Haunani Ruiz.

A través de una entrevista exclusiva con la revista TVNotas, el hombre de 50 años aseguró que la última pareja de su padre se saltó su última voluntad, que era no hablar ante la prensa si no estaban presentes todos sus hijos.

Nosotros habíamos acordado por petición de mi padre, que los cuatro habláramos juntos y ella no cumplió, no respetó la voluntad de mi papá. Él lo dejó dicho expresamente y nos molestó, nos perturbó, yo me enojé con ella, fue un momento difícil", contó.