Desde 'Sale el Sol', exconductor de TV Azteca humilla a Vanessa Claudio: "Prefiero un hombre"

Ciudad de México.- El famoso presentador Carlos Arenas fue sometido al polígrafo en el programa Sale el Sol y aquí hizo fuertes revelaciones sobre su vida sentimental, sobre la posibilidad de tener algo con otro hombre y hasta habló de sus examores.

Una de las primeras confesiones del exconductor de TV Azteca fue si le daría un "arrimón" a su compañera Paulina Mercado y él confesó que con gusto lo haría otra vez, dando a entender que ya pasó algo entre ellos.

La sección poco a poco fue subiendo de tono y Álex Kaffie decidió preguntar a Carlos si volvería a salir con su exnovia Vanessa Claudio y respondió con un humillante comentario hacia la puertorriqueña.

No manches, te voy a decir una cosa, cuando no tienes nada bonito que decir de una persona, te quedas callado".

Posteriormente, le pidieron a Arenas que respondiera con un sí o con un no y el conductor contestó con otra polémica frase que desató las risas de todo el elenco.

No, prefiero la del hombre... jaja no no es cierto muchachos", respondió entre risas.