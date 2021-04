'El Burro' destroza serie de Luis Miguel y niega que 'El Sol' haya dedicado tema a actriz de Televisa

Ciudad de México.- Luis Miguel no ha parado de acaparar la atención de los medios tras el estreno de la segunda temporada de Luis Miguel, la serie, pues muchos afirman que este proyecto de Netflix está muy alejado de la realidad.

Hace unas horas Jorge 'El Burro' Van Rankin tuvo encuentro con los reporteros a las afueras de Televisa y frente a ellos confesó que muchas de las imágenes de la serie no pasaron de la misma manera en la vida real.

Está mal contada, yo no fui a la boda de Yuri, el 'Negro' González (Iñarritú) no fue a la boda de Yuri, él no le bajó la mujer a Luis Miguel, fue al revés, muchas cosas que no (pasaron así). A Palazuelos yo nunca lo vi con Luis Miguel”, explicó el conductor del programa Hoy.