Tras 'despido' de TV Azteca, Bárbara de Regil anuncia proyecto ¿en Televisa?: "Estoy emocionada"

Ciudad de México.- A poco más de un mes de que Bárbara de Regil anunciara a través de Twitter que había finalizado su etapa con TV Azteca, ya se encuentra grabando un nuevo proyecto y surgen nuevas teorías de que se podría ir a la empresa de la competencia.

A finales de febrero la conocida chica fitness agradeció a Ricardo Salinas Pliego y a otros ejecutivos por la oportunidad de trabajar en el Ajusco y de inmediato el canal de Chacaleo señaló que la artista no renunció y que en realidad había sido despedida.

El portal de chismes aseguró que Bárbara fue sacada de las filas del Ajusco porque ya no les generaba rating como en el pasado.

Sin embargo, esto no fue problema para la actriz pues hace algunas horas reveló a través de Instagram que ya se encuentra trabajando y grabando un nuevo proyecto, pero explicó que por ahora no puede contar los detalles del mismo, por lo que no confirmó si regresó a Televisa.

No les puedo contar qué es, pero durante cuatro meses me van a ver diario aquí filmando... estoy emocionada la verdad", dijo de Regil.

Fuente: Instagram @barbaraderegil y Chacaleo