"La está librando": Eduardo Manzano, actor de Televisa, sale del hospital tras estar grave

Ciudad de México.- A inicios de este mes se informó que Eduardo Manzano había sido hospitalizado de emergencia en la Ciudad de México, y por fortuna, este martes 25 de mayo se confirmó que el actor de Televisa ya está recuperándose en su hogar.

El programa Sale el Sol tuvo una entrevista exclusiva con la esposa del intérprete de 'Don Arnolfo', Susana Parra, y brevemente él dijo unas palabras a través de la videollamada.

Asimismo, la señora Susana dio todos los detalles de la salud del primer actor y contó que ya tiene varios días en su casa tras ser internado por una grave infección biliar.

La esposa de Eduardo no descartó que el actor regrese a los foros de grabación pronto, sin embargo, resaltó que sí les dio un tremendo susto.

La lleva poco a poco. Fue un golpe muy duro de salud, pero ya la está librando, la está librando. Es muy fuerte mi esposo (...) No es necesario que esté en casa por algunos meses, si la salud y la fuerza se lo permiten, y Dios, tal vez regrese a trabajar un ratito. No con esa intensidad de antes, pero sí, él podría regresar. Él le echa muchas ganas también y es muy fuerte. Come bien, sano, no le ha ido el apetito que eso dicen que es maravilloso, mientras coman".