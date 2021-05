Tensión en Televisa: Laura Bozzo arma zafarrancho en 'Hoy' y Andrea Legarreta se harta: "Loca"

Ciudad de México.- Este jueves 27 de mayo la polémica peruana Laura Bozzo de nueva cuenta armó tremendo zafarrancho en el foro del programa Hoy y en esta ocasión las presentadoras estelares Galilea Montijo y Andrea Legarreta de nueva cuenta le tuvieron que poner un alto.

Resulta que desde los ensayos para Las Estrellas Bailan en Hoy, la presentadora manifestó que llegaría con toda la energía al foro y dispuesta a dejar huella, sin embargo, no cumplió y su presentación no agradó a los jueces, por lo que de inmediato los atacó.

La 'Juez de Hierro' Lola Cortés le pidió a Bozzo que guardara la calma y les permitiera dar su punto de vista y de inmediato Andrea comenzó con su crítica, asegurando que la peruana no figuró como lo hace otras veces.

No, pues al contrario yo hubiera querido verte más loca, o sea esta es una canción de 'me vale el mundo' y te he visto más ruda en otros momentos... te hubieras puesto loca, no está tan complicado (risas en el foro)".