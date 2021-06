Bárbara de Regil responde a Gustavo Adolfo Infante por destapar su 'adicción': "Sí nos drogamos"

Ciudad de México.- A casi una semana de que Gustavo Adolfo Infante revelara que Bárbara de Regil usa drogas, la actriz mexicana por fin rompió el silencio y respondió a la fuerte declaración que hizo el periodista de Imagen TV.

A través de sus historias de Instagram, la protagonista de Parientes a la fuerza compartió una pregunta que le hizo un fan en donde le cuestionaban sobre lo que dijo el conductor en el programa Sale el Sol.

Ya no saben ni qué inventar ¿qué hueva no?", escribió en primera instancia.

Posteriormente, De Regil se grabó hablando y de forma sarcástica admitió que sí usa drogas pese a que lleva una vida muy saludable y llena de actividades e incluso le pidió a su esposo Fernando Schoenwald que hablara al respecto.

Me levanto a las 5 de la mañana, me drogo, hago ejercicio, después como sano porque me gusta ese equilibrio y después me voy a trabajar 12 horas y es más... mi amor ¿qué hacemos en familia?", dijo Bárbara.