Andrea Noli cambia a TV Azteca por Televisa y exhibe a Jorge Salinas por abandonar a su hija

Ciudad de México.- Andrea Noli reapareció ante la prensa al llegar a las instalaciones de Televisa y de inmediato fue cuestionada sobre si su hija Valentina en algún punto de su vida ha sido buscada por su padre, el actor Jorge Salinas.

Aunque desde hace 20 años la actriz ha trabajado para la empresa TV Azteca, se dice que está a punto de comenzar un nuevo proyecto con la televisora de San Ángel y por ello fue captada al entrar a este lugar.

Ante la duda de los medios de comunicación con respecto a si el actor se ha hecho presente en la vida de la ahora adolescente de 14 años, Noli comentó:

No, en lo absoluto, para ella, él no existe en la vida, es así como 'no tengo' y ya está. No hablamos del tema casi nada, es lo mismo de siempre, ella tiene muy claro cuál es su situación respecto a él, respecto a todo esto, entonces así se mantiene tranquila”.

Posteriormente, Noli negó que en algún momento Jorge le haya ayudado con la manutención de Valentina, quien nació luego de su fugaz romance que acaparó todas las portadas en el medio artístico.

Él jamás ha tenido parte, tampoco (lo necesito), para eso tiene mucha madre. Durante mi embarazo, fue un golpe muy duro para mi mediáticamente hablando y no me gusta eso, de hecho, quedé como bastante ciscada y la verdad es que no me interesa, si hiciera algo lo habría hecho de manera aparte y lo hubiera logrado, pero no, asumí que mi hija siempre va a ser sola y así lo he hecho y así seguiré”.