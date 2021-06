¿Ninel Conde perdió la patria potestad de su hijo? Su abogado da inesperada noticia en 'Sale el Sol'

Ciudad de México.- El abogado José Luis García, quien lleva el caso de Ninel Conde contra Giovanni Medina, brindó una entrevista exclusiva al programa Sale el Sol luego de que diversos medios expusieran que la cantante ya había perdido la patria potestad de su hijo Emmanuel.

El defensor de la artista mexicana aseguró que esto es completamente falso, pues el juicio aún no termina y por ello tampoco se ha dado una resolución a esta batalla legal entre Conde y su expareja.

El señor Giovanni, por lo que me he dado cuenta, ha tergiversado toda la información, hoy día el litigio no está concluido, no han dictado una sentencia y hoy día hay una custodia de guardia compartida, el señor Giovanni tiene una custodia provisional compartida", aclaró.