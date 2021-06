VIDEO: Atacan a Aleida Núñez y la dejan sin corona LGBT por esto: "Necesito que me den una disculpa"

Ciudad de México.- Durante la noche de ayer sábado 26 de junio la actriz y cantante mexicana Aleida Núñez vivió momentos de pánico debido a que en el lugar donde sería coronada como reina LGBT, estalló la tensión y hasta hubo golpes y gritos.

La guapísima estrella de Televisa aprovechó sus redes sociales para revelar que lamentablemente tuvo que dejar el alojamiento donde sería reconocida por su apoyo a la comunidad debido a que no tolera la violencia y aseguró que por poco es atacada.

No podemos estar agrediéndonos, lo que menos necesitamos en el mundo es la agresión, merezco un respeto, estoy un poco decepcionada y sí necesito que me ofrezcan una disculpa, yo no soy una mujer de problemas... lo que menos quiera es que haya ofensas".