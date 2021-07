"Dios mío": Lolita Cortés se hace arreglito estético en 'Hoy' y casi llora al mirar el resultado

Ciudad de México.- De nueva cuenta la famosa cantante y actriz Lolita Cortés dejó en shock a la audiencia de Televisa y no por las explosivas declaraciones que suele hacer, sino porque este miércoles 14 de julio mostró el resultado de su último 'arreglito' estético.

La exjuez de Las Estrellas Bailan en Hoy realizó una cápsula para el programa Hoy en donde muestra todo el proceso al que se sometió con el médico cirujano Juan Carlos Arellano, quien explicó que le había realizado un perfilado facial a la artista mexicana.

A Lolita le colocaron algunas inyecciones en partes del rostro como la nariz, labios, pómulos, frente, entre otros. El especialista afirmó que no se trataba de ningún relleno.

Ya en el foro del matutino, 'La Juez de Hierro' aseguró estar muy contenta con el resultado e incluso casi se le rodaron las lágrimas al hablar de cómo se sentía tras ver su 'nuevo' rostro.

No es lo que miras por fuera, ustedes no saben lo que ha hecho por mí aquí adentro, yo tengo nadas de empezar ejercicio, comprarme ropita linda, no es nada más... ay no ya", dijo Lola cuando estaba a punto de llorar.