"Siéntate chavorruca": Destrozan a Anette Cuburu y la llaman "travesti" por este 'outfit' en 'VLA'

Ciudad de México.- Una vez más la conocida conductora Anette Cuburu está siendo víctima de las peores críticas y burlas en las redes sociales debido a su polémica participación en el reality ¡Quiero Cantar! del programa Venga la Alegría.

Desde que comenzó este concurso, la famosa originaria de Mexicali, Baja California, ha sido una de las más criticas por el público de TV Azteca y es que los televidentes aseguran que está siendo favorecida por los jueces y producción para permanecer dentro.

Este jueves 22 de julio Anette se presentó en el escenario de ¡Quiero Cantar! interpretando el tema de Cuéntame de Lucero y las críticas le llovieron. Aunque otras veces se le cuestiona su talento para cantar, en esta ocasión la destrozaron por su vestuario.

En esta ocasión la exintegrante de Hoy apareció con un arriesgado atuendo pues lució un pequeño short de mezclilla, medias, botas altas, una blusa dorada, chaqueta repleta de brillos y lentes oscuros.

A los televidentes de Venga la Alegría no les agradó mucho que la conductora rubia apareciera con este 'look' y por ello no han dejado de criticarla.

Ya se le ve rara la cara".

Pensé que era Wanda Seux o un travesti".

Se ve muy ridícula a su edad, casi 60 años, y con esas vestimentas".

Pensé que era un hombre cantando".

Pensé que era el Príncipe Encantador de SHREK".

¿Qué te hiciste en la cara?".

Sienten a la chavoruca".

Parece travesti".

Fuente: Instagram @vengalaalegriatva