"Se la llevaron injustamente": Mamá de YosStop pide justicia y asegura que no debieron de detenerla

Ciudad de México.- Marina Badui, madre de la influencer mexicana YosStop, aprovechó sus redes sociales para mostrar su postura sobre la detención de su hija ocurrida el pasado martes 29 de junio y aseguró que el arresto se hizo de forma injusta.

A través de un video publicado en su propia cuenta de Instagram, la mamá de Yosseline Hoffman pidió a las autoridades de México ser justos y poner mucha atención en el caso en el que involucraron a la youtuber.

Posteriormente, Marina se dedicó a elogiar a su hija y añadió: "Yosseline es una persona muy emprendedora, trabajadora y luchona, ha conseguido todo por su propio trabajo, es una buena persona".

La madre de YosStop incluso envió un mensaje a la Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, argumentando que su hija fue encarcelada de forma arbitraria e injustamente.

Claudia, tú eres madre y quisiera que me entendieras, lo que estoy pasando, no es justo que mi hija esté privada de su libertad en una cárcel, porque lo que está pasando no es normal, es una injusticia y pido la libertad para mi hija, que se haga justicia por favor", finalizó Marina.