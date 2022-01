Siguen los problemas: Julio César Chávez jr. asegura que su padre se drogaba y lo golpeaba

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En los últimos días la familia de los Chávez ha dado mucho de qué hablar. Anteriormente Julio César Chávez jr. fue regañado por Erik 'Terrible' Morales por tratar de imitar el estilo de boxeo de su padre y por las polémicas en las que ha estado envuelto recientemente.

Pero ahora, el hijo de la leyenda mexicana arremetió contra su propio padre, Julio César Chávez, en donde lo acusa de sus problemas de consumo de drogas y la violencia familiar que sufrió en el pasado, pero aclaró que actualmente ya le perdonaron ese trago amargo tras cambiar su actitud.

Deportista y lo que quiera, pero, ¿Cómo se portó con nosotros, con mi familia cuando estaba joven? Mal. Consumía más que yo, nos golpeó, le pegó a mi mamá. Ya lo perdonamos, pero ahora dice que yo estoy peor que él", manifestó a través de redes sociales.

Chávez junior asegura que ha tratado de llevar "la fiesta en paz" con su padre: "He intentado hacer las paces con mi papá, le hago caso y todo. He intentado, pero él escucha a mucha gente que no lo quiere, aunque lo respetan porque lo quieren mucho o porque es un gran deportista", declaró.

