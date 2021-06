AMLO anuncia cuándo estará reparada la Línea 12 del Metro, mas no da nombres de culpables

Ciudad de México.- En la conferencia de prensa matutina de este jueves 24 de junio, el mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador habló sobre cuándo estaría reparada la Línea 12 del Metro, luego de que colapsara; no obstante, aún no da nombres de responsables.

Según el presidente AMLO, la Línea 12 que se derrumbó en la 'Estación Olivos' el pasado 3 de mayo de 2020 y que dejó como saldo a 26 personas muertas y decenas de heridos, estará reparada en un año. Es decir, para 2022 funcionará en su totalidad.

Asimismo, informó a la prensa que Carlos Slim, el empresario mexicano dueño de Grupo Carso, la empresa que la construyó en 2012, está 'dispuesto' a repararla, 'sin pleitos'.

No obstante, López Obrador sigue fiel a su postura de dejar que los responsables salgan a través de las investigaciones de la Fiscalía, pues él no da nombres ni señala culpables.

Miguel Ángel Mancera, Marcelo Ebrard y Carlos Slim en la inauguración de la Línea 12 del Metro, en octubre de 2021. Créditos: Alan Adame Mx

Si bien el periódico de Estados Unidos, The New York Times publicó un artículo en el que señala al mismo Carlos Slim y al canciller mexicano, Marcelo Ebrard como los principales responsables del colapso, y aunque el peritaje preliminar señala que la 'Línea Dorada' tenía deficiencias desde su construcción, López Obrador no toca el tema ni los señala.

De hecho, el pasado viernes 18 de junio cuando se le cuestionó quiénes serían los responsables políticos del colapso, AMLO prefirió responder con la pregunta "¿Quién era el presidente en ese entonces?" a lo que los presentes en Palacio Nacional respondieron "Felipe Calderón".

Aunque Marcelo Ebrard y Carlos Slim están en la mira de los capitalinos, quienes en redes sociales los señalan como cómplices de una tragedia que pudo haberse evitado, AMLO se mantiene 'neutral' y reitera que su prioridad es hacer que la Línea vuelva a funcionar.

¿Se tratará de otro caso de impunidad en México? Cuestionan los capitalinos.

Fuente: Conferencia de prensa matutina