¿'Manu Vaquita'? Tras asesinato de Aristóteles Sandoval, hablan del 'levantado' en ataque armado

Zapopan, Jalisco.- Tras cumplirse más de dos meses del ataque armado en un restaurante de Zapopan, Jalisco, siguen sin encontrar al hombre que fue secuestrado por un grupo armado.

Al cumplirse un poco más de dos meses del ataque en un establecimiento llamado Los Otates en Real Acueducto del municipio de Zapopan, la Fiscalía del Estado de Jalico no ha encontrado cuál es la identidad del comensal que fue privado de la libertad.

Gerardo Octavio Solís Gómez, fiscal general de la entidad, señaló que las investigaciones sobre el caso siguen realizándose para dar con el paradero de la víctima y con los responsables.

#Video uD83DuDCF9|| Cerca de las 14:00 horas de este lunes, en Andares, una importante zona comercial de Zapopan, Jalisco, se registró un intento de secuestro ??uD83DuDEA8



El ataque dejó un saldo de tres personas heridas por arma de fuego entre ellos un policía. pic.twitter.com/m7a8JYonDQ — Periodismo Hoy (@PeriodismoHoyMX) February 8, 2021

"Tenemos evidencia en video respecto de que sí pudieron haber privado de la libertad a una persona en ese hecho en ese lugar. No tenemos hasta el momento confirmada su identidad en las circunstancias actuales no podríamos dar alguna información para no caer en imprecisiones, cuando se tuviera confirmada la identidad de la persona lo haríamos de su conocimiento con mucho gusto", indicó Solís Gómez.

El terrible hecho ocurrió el 8 de febrero, cuando un grupo armado llegó para levantar al hombre que se encontraba comiendo en dicho establecimiento. De inmediato, un policía que estaba en su descanso abrió fuego, abatiendo a uno de los criminales y resultó herido. Dos meseros también terminaron lesionados.

Cabe recordar que de manera extraoficial, en redes sociales y medios de comunicación, se dijo que el hombre secuestrado sería el empresario Manuel Sánchez Cruz, conocido como 'Manú Vaquita', dueño del bar Distrito 5, donde el exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval fue asesinado.

'Manu Vaquita' ha estado inactivo de su cuenta de Instagram desde el 17 de diciembre, un día antes de la muerte del exgobernado de Jalisco.

Fuente: El Occidental