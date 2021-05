Actriz de TV Azteca denuncia abuso sexual y secuestro; va contra Andrés Roemer

Ciudad de México.- Mariana Peñalva es una de las mujeres que también decidió alzar la voz en sus redes sociales para hacer su denuncia contra Andrés Roemer y el abuso sexual que sufrió de parte del conductor.

La actriz confesó que en 2009 ella fue la victima del ahora prófugo de la justicia, pues reveló que ella conoció al famoso por una entrevista para TV Azteca de la cual al finalizar decidieron quedarse a platicar sobre proyectos hasta el momento en que él la invitó a su casa.

Peñalva relató que mientras estaba haciendo abusada, su hijo de apenas cuatro años fue llevado a otro lugar, pero no sabía si el estaría pasando por la misma situación o algo peor.

No sé ni de qué estábamos hablando cuando se me lanzó encima. No voy a dar más detalles. (...) Mi hijo estaba a un lado de la puerta, no quería que me oyera gritar. Lo más terrible es que no quería hacer ruido porque no quería dejar de oír su voz, lo que más preocupaba era mi hijo porque no sabía si también le harían algo", destacó.

Entre las cosas que vinieron después, la famosa hizo saber que Roemer le ayudó con nuevas oportunidad, pero siempre tuvo "asco y gratitud", hasta que decidió hablar por todas las denuncias que más mujeres han estado realizando.

Mientras que entre lágrimas, la también productora añadió: "No fui un caso aislado, no me sucedió por pen... Me sucedió porque este hombre está enfermo. Lo siento, Andrés, pero estás enfermo. No puedes hacer esto con las mujeres. No lo digo para difamarte, sino para que te atiendas. No puedes llevar mujeres a tu casa, encerrarlas con su hijo a un lado, como si secuestraras a su hijo mientras las violas".

Hace tiempo no escribo y hoy no es bonito lo que vengo a declarar en este vu00eddeo... Por favor sean respetuosos en sus... Posted by Mariana Peu00f1alva on Thursday, May 13, 2021

Tras esta declaración, Mariana Peñalva dejó claro que no puede ir a poner a su denuncia a la Fiscalía General de la República a realizar su denuncia ya que está fuera del país.

Fuente: TV Notas