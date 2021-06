"Estaré operada pero no soy vendida": 'Gomita' destroza a famosos que apoyaron al Partido Verde

Ciudad de México.- Araceli Ordaz, quien es mejor conocida como 'Gomita', una vez más logró generar tremendo revuelo en las redes sociales y no por publicar sus mejores fotografías, sino porque tundió a los famosos que se habrían 'vendido' al Partido Verde.

Resulta que la guapa payasita y youtuber acudió como invitada al show de la drag Hugo Blanquet y aquí decidió hablar del tema de los últimos días: Los influencers y artistas que violaron la veda electoral para hacer proselitismo en favor del PVEM.

Ojo que yo no me vendí, como los artistas que se vendieron al partido", comentó 'Gomita'.

Posteriormente, la hermana de 'Lapizín' confesó que ella sí recibió la oferta para dar su opinión a favor del PVEM, sin embargo, se negó a aceptar porque esto va en contra de sus valores como ciudadano.

Recibí la oferta y no, mis valores no son esos wey, podré estar muy operada pero no les voy a transmitir que vayan y voten por un pendej... que a lo mejor no va manejar bien el país y me voy a sentir culpable", mencionó la payasita muy indignada.