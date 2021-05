Designación de nuevo director de Oomapas sería un acto de corrupción del alcalde de Cajeme

Ciudad Obregón, Sonora.- Miguel Ángel Caro Rincón recibió un ‘regalazo’ por parte de la administración del morenista Sergio Pablo Mariscal al ser nombrado como director general de Oomapas, esto, con apenas tener 9 meses trabajando en la paramunicipal y sin cumplir con el perfil estipulado por los reglamentos.

El Artículo 20, del reglamento del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Oomapas), estipula que el director general del Organismo deberá acreditar experiencia técnica y administrativa en materia de servicios públicos de agua de por lo menos tres años, o certificación del servicio civil de carrera a que se refiere la Ley.

Miguel Ángel Caro Rincón comenzó su trabajo en la administración como director de Inspección y Vigilancia hasta que en julio de 2020 fue nombrado como director comercial de la paramunicipal. Aunque ni la página del Ayuntamiento ni la del Oomapas tienen el currículum vitae de Caro Rincón publicado, se sabe que es ingeniero civil.

Su designación ha causado controversia entre funcionarios y exfuncionarios, quienes aseguran que esta se da de manera ilegal al no respetar las leyes estipuladas, argumentando que el nuevo director no cumple con el perfil solicitado para el puesto, lo cual podría desembocar no solo en corrupción sino en riesgos a la salud de la ciudadanía.

Una designación a modo

Rodrigo González, exdirector general de la paramunicipal, explicó que esta designación incumple el Reglamento Interior del Oomapas de Cajeme, así como la Ley de Agua del Estado de Sonora, reglamentos que especifica las características que debe de cubrir el director general de un organismo operador.

Destaca que esta persona debería de ser un ingeniero hidráulico, pudiendo ser en efecto un ingeniero civil, con experiencia y estudios comprobables en Ingeniería Hidráulica. La anterior legislatura local modificó la Ley del Agua, a modo de poner candados, porque anteriormente había abogados, en algún tiempo fue un doctor médico, incluso un veterinario a cargo de la paramunicipal”, detalló el exfuncionario.

Del mismo modo argumentó que la importancia de colocar una persona que cumpla con el perfil, radica en las responsabilidades que conlleva el puesto.

Si no se tiene el conocimiento técnico, se podría ignorar la responsabilidad que conlleva el no atender por ejemplo un derrame de aguas negras y que llegara a afectar la salud de los ciudadanos, o saber qué hacer cuando un pozo presente arsénico, ya que una mala atención al problema, tiene repercusiones que van desde sanciones administrativas hasta incluso hasta penales”.

Galindo la mano que mece la cuna

La paramunicipal se ha visto envuelta en diversas polémicas, desde la contratación de una empresa fantasma como North Collect, hasta la deuda de 218 millones de pesos, todo en la administración de Mariscal. Además ha sido de las más consideradas por el alcalde ya que su Cabildo ha autorizado varios préstamos para sanear sus finanzas.

El panista, Rafael Delgadillo, acusó directamente a José Carlos Galindo, exdirector de Desarrollo Urbano, quien renunció para buscar la candidatura de la Alcaldía, de tomar las decisiones dentro del organismo.

Realmente Gamboa (exdirector general de Oomapas), nunca tomó ninguna decisión, quien tomaba las decisiones era José Carlos Galindo e incluso el ingeniero Patiño, por eso en su momento renunció Rodrigo González, porque Galindo hacia sus proyectos y González no quería firmarlos al no verles viabilidad”.

González mencionó que Galindo siempre ha sido ‘la mano que mece la cuna’,

para todas las operaciones que se realizan dentro del organismo, se sabe que Galindo estuvo operando para Mariscal, a pesar de que estaba en contra de Morena como activista político”.

Por su parte, Gustavo Almada, edil por Movimiento Ciudadano, expresó que el colocar a Caro Rincón obedece simplemente a rellenar el espacio, con una persona de la confianza de la actual administración, y que se cuenta con cero posibilidades de hacer un cambio en este tiempo que resta.