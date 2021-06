¿Se acabó el amor? Así reacciona Ninel Conde cuando le preguntan por Larry: "Mi prioridad es mi hijo"

Ciudad de México.- Durante la noche de ayer jueves la afamada artista Ninel Conde brindó una entrevista exclusiva al programa Sale el Sol para aclarar diversas polémicas de su vida privada, como la batalla legal que tiene con su exesposo Giovanni Medina.

Antes de comenzar su participación en el espectáculo musical Sie7te, el llamado 'Bombón Asesino' habló tranquilamente sobre lo difícil que ha sido no ver a su hijo Emmanuel físicamente durante varios meses y que hace unos días se suspendiera la posibilidad de reencontrarse con él.

El hecho de que me lleven a ver a mi hijito y que a los 40 minutos digan que está nervioso... o sea una madre no va dañar a su hijo, al menos, yo no".

Así reaccionó Ninel a la portada de revista en donde el niño posa con Giovanni, a quien nombran como "El papá del año".

(Mi hijo) se veía muy hermoso... pero me dio preocupación porque se exhiba su imagen sin el consentimiento de su madre, estoy viva, no me he muerto, todavía tengo su patria potestad y la tendré, no me pidieron ni permiso ni perdón", comentó.