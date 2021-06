Así fueron los momentos más importantes de los debates a la gubernatura de Sonora

Hermosillo, Sonora.- El pasado 17 de abril los candidatos a la gubernatura de Sonora participaron en el primer debate del Instituto Estatal Electoral (IEE) con los temas de salud, economía, empleo y desarrollo sustentable, educación y cultura y combate a la corrupción.

El entonces abanderado de Movimiento Ciudadano, Ricardo Bours, pidió a los sonorenses no volver a confiar en quienes le han fallado, porque lo harán de nuevo y los llamó a recuperar el tiempo; se comprometió a estar siempre al frente para trabajar cada día de los 6 años de su administración.

Yo sí voy a combatir la corrupción porque nunca he robado ni necesito hacerlo, no tengo precio y a mí nadie me va a corromper", dijo.

Durante el primer bloque Alfonso Durazo fue cuestionado acerca del tema de la salud y la falta de medicamentos, ante la crisis sanitaria derivada del coronavirus, sin embargo, el morenista no logró concretar la idea y se dedicó a argumentar que no podía responder cuestiones de esa índole ya que "no podía hablar por la federación".

Cabe mencionar que el formato cuadrado, los errores técnicos y de organización por parte del Instituto Estatal Electoral evitaron a los aspirantes a la gubernatura profundizar durante el primer debate en los temas relevantes para Sonora.

El foro estaba programado a partir de las 19:00 horas, pero fue hasta minutos más tarde cuando comenzó y en varias ocasiones presentó pérdida de señal en todas las plataformas en la que era programado; el IEE pidió disculpas por estos tropiezos que adjudicó a hackeos externos.

El 3 de mayo, cinco de los seis aspirantes a gobernador participaron en el debate organizado por Televisa Sonora llamado Encuentro 2021. Los candidatos tocaron cuatro puntos clave para los sonorenses: infraestructura, agenda de género, combate a la corrupción y seguridad pública.

Al tocar el tema de Seguridad Pública, Bours, reprochó a Alfonso Durazo el no asistir al debate: "A los criminales se les enfrenta con carácter, no como Durazo que tiene miedo hasta para venir a debatir", mencionó.

Aseveró que es necesario entrarle al tema de frente. "No se puede aceptar el cargo de Seguridad Pública para andarse paseando por Sonora para promocionarse políticamente, eso también es un grado de incapacidad".

Solo unos días después, el debate denominado El Sur de Sonora Decide, inició solo con la mitad de los contendientes a la gubernatura, quienes se dieron cita el 5 de mayo en un reconocido hotel de Ciudad Obregón.

En la última ronda, Ricardo Bours hizo un llamado al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sobre la llegada de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), al indicar que siguen esperando que sea enviada al municipio de Cajeme como se prometió en un intento de descentralizar el país.

Seguimos esperando señor presidente a Sader aquí en Obregón", expresó.

Por su parte, las cámaras empresariales mostraron su inconformidad por la ausencia de los aspirantes: Alfonso Durazo, por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena); David 'Temo' Galindo, por Redes Sociales Progresistas (RSP) y Carlos Ernesto Zatarain, por el Partido Encuentro Solidario (PES).

Con la ausencia del morenista y de Carlos Zatarain, se realizó el cuarto debate estatal a través de la plataforma Zoom organizado por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

Los temas más importantes que se debatieron durante el evento fueron: seguridad pública, infraestructura, desarrollo económico, desempleo, salud, educación y equidad de género.

El segundo debate organizado por el Instituto Estatal Electoral se celebró el 18 de mayo y las participaciones de los aspirantes se vieron más dinámicas, pero las fallas por parte del IEE se presentaron nuevamente.

Luego de que se negara a participar en los cuatro debates organizados por empresarios y medios de comunicación estatales, Alfonso Durazo hizo acto de presencia.

Las palabras de Carlos Zatarain durante el debate fueron constantemente criticadas por su compañera Rosario Robles de Fuerza por México, quien le recordó que las mujeres buscan una vida digna real.

En el bloque de seguridad pública y justicia se vio una batalla entre Ernesto Gándara y Alfonso Durazo. Gándara le replicó a Durazo que "no hay que abandonar el cargo cuando te lo den", haciendo referencia a su anterior puesto como secretario de seguridad a nivel nacional.

Es así como las encuestan apuntan a que la verdadera contienda tendrá lugar entre Ernesto Gándara y Alfonso Durazo. Luego de que Ricardo Bours abandonara su postulación y revelara su apoyo al ‘Borrego’.

Fuente: Staff